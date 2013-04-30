Модуль рейтинга и комментариев на Joomla

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок176 просмотров

Нужно найти и установить модуль комментариев и рейтинга к статьям на Joomla 2.5.

Joomla
12 лет назад
expur
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

butsro
Роман 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$25
1 день
Отличный исполнитель, качественно и в срок выполнил работу. По ходу проекта показывал разные варианты решения. Советую всем.
Очень порядочный заказчик, четко ставит задачу, коммуникабельный и приятный в общении. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

butsro
Роман 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад