Нужна кнопка на javascript и (или) flash при нажатии на которую будет происходить звонок на внутренний номер атс. У "кнопки" есть свой внутренний номер но регистрируется она на asterisk только при нажатии. Если ...
Добавить функционал с яндекс картами в каталог
Есть сайт - каталог предприятий с адресами.
Нужно создать раздел сайта - аналог справочника на яндекс картах.
Пример - http://maps.yandex.ua/?text=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
То есть слева список предприятий - справа отображение на карте того что в списке - в виде точек.
Для каждой точки - при наведении подробная информация.
Сайт - на самописной cms, созданной одной из веб-студий.
Доступ к коду для ознакомления предоставим.
Урл сайта и подробное ТЗ - отправим в личку.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Написание скриптов (php, js, jquery ...) Выполнение постоянных небольших задач для сайтов. Украинские ЧП-шники приветствуются (укажите в проект, если вы к ним относитесь) Обязательно укажите в проект цену ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Сломался прайс лист на shop-script, задача подправить что бы работал. Сломался после внедрения парсера. Оплата после работы, вебмани http://www.techno-vip.com/pricelist/Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток! В связи с переездом "народных" сайтов на Юкоз необходимо перенести бэкап на платный хостинг. Объем сайта весьма скромный.Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть текстовый файл (своего рода база данных), в котором в каждой строчке есть текст, разная информация в разных тегах. Нужно чтобы информация из этого файла предсталялась в виде табички: ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо прописать в цель на событие (нажатие кнопки подписки)-гугл аналитикс и ГРАМОТНО установить в коде 2 приземляющих страниц, чтобы все корректно работало. Оплата после проверки работы. УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА не обращаться, если: ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать плагин для вордпресс. Цель плагина: показывать посетителям сайта с разных регионов баннеры для своего региона. Москвичам - московские, петербуржцам - петербургские и т.д. Что должен делать плагин: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Дизайн есть. Сайт простой статейник. Дизайн есть. что нужно от вас. Сверстать (главная, категория, статья), прикрутить к Joomla, установить на хостинг Предлагайте цены и портфолиоВеб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Срочно доделать сайт на джумла! Прежде чем браться за работу, обратите внимание на СРОЧНО!!!! И зайдите на сам сайт www.happy-plastilin.ru Список работ прилагается!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно написать простейший php скрипт открывает урл вида site.ru/xml_1?gg=10 Находит на данной странице в исходном коде текстВеб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад