Добавить функционал с яндекс картами в каталог

Есть сайт - каталог предприятий с адресами.

Нужно создать раздел сайта - аналог справочника на яндекс картах.

Пример - http://maps.yandex.ua/?text=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B

То есть слева список предприятий - справа отображение на карте того что в списке - в виде точек.

Для каждой точки - при наведении подробная информация.

Сайт - на самописной cms, созданной одной из веб-студий.

Доступ к коду для ознакомления предоставим.

Урл сайта и подробное ТЗ - отправим в личку.