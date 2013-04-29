Нужна кнопка на javascript и (или) flash при нажатии на которую будет происходить звонок на внутренний номер атс. У "кнопки" есть свой внутренний номер но регистрируется она на asterisk только при нажатии. Если ...
Сделать простой сайт
Дизайн есть. Сайт простой статейник. Дизайн есть.
что нужно от вас.
Сверстать (главная, категория, статья),
прикрутить к Joomla,
установить на хостинг
Предлагайте цены и портфолио
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