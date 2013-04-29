Сделать простой сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок140 просмотров

Дизайн есть. Сайт простой статейник. Дизайн есть.

что нужно от вас.

Сверстать (главная, категория, статья),

прикрутить к Joomla,

установить на хостинг

Предлагайте цены и портфолио

Joomla
12 лет назад
artbeer
Андрей 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров