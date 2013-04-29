Создание автоброкера Api Яндекс Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка128 просмотров

Требуется создание веб приложения для автоматического управления ставками через api яндекс директ. На подобии http://direct-auction.ru/ Жду от вас предложения по стоимости и срокам. Готовое решение не подходит по причине недостаточности функционала и настроек.

12 лет назад
mr_pozitiv
Илья 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров