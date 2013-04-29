Создание сайта на основе joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок170 просмотров

Нужно создать сайть на основе joomla

В шаблоне нужно будет активно использовать jquery и современные методы вёрстки

Тематика: недвижимость

skype: kostya8881

JoomlajQuery
12 лет назад
nidshe777
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров