Переделать категории для интернет-магазина,битрикс

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки193 просмотра

категории как у амазон - два и три уровня. Верхний уровень - при наведении открывает квадрат с внутренними уровнями, при чем второй уровень шрифт жирный синий (как наши категории) третий уровень - черный. Оба кликабельные. Внизу нужно сделать топ из 3х товаров (фото название и цена)- 3 товара которые помечены цифрой 3 в свойстве товара рекоммендованный и которые относятся к главной рубрике

12 лет назад
brazo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

xsite
46 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$320
6 дней
Профессионально все сделано: и постоянная связь, и скорость отклика на доделки, и внедрение на рабочем проекте. Аккуратно, качественно и быстро. Один из лучших исполнителей. Рекомендуем.
Отличный заказчик, задача понятно изложена, на все вопросы были даны понятные и четкие ответы, оплата без задержек - рекомендую!

Заявки фрилансеров

xsite
46 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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