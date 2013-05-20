Переделать категории для интернет-магазина,битрикс

категории как у амазон - два и три уровня. Верхний уровень - при наведении открывает квадрат с внутренними уровнями, при чем второй уровень шрифт жирный синий (как наши категории) третий уровень - черный. Оба кликабельные. Внизу нужно сделать топ из 3х товаров (фото название и цена)- 3 товара которые помечены цифрой 3 в свойстве товара рекоммендованный и которые относятся к главной рубрике