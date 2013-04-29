Задача: подключить коды CPA-партнерок, протестировать. Сайт на joomla. Связь с их технарями обеспечим. Во вложении примеры того, что нужно подключить.
ZenCart админка, добавить немецкий язык (модуль)
Zen Cart админка, добавить немецкий язык (модуль) + добавить языковые иконки на сайт и сделать переадресацию языков на субдомены.
Дальше есть дополнительные нужды в доработке дизайна и админ части, продвижение.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $20
В ходе разработок сайта www.vidspecproekt.ru появились некоторые баги, надо починить. 1. Добавить функцию title к изображениям в админку. У нас есть код, который нужно вставить в шаблон страницы. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Перестала выводиться афиша в разделе и на главной страницу, нужно найти ошибку и исправить. Вопрос срочный.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужна оптимизация данной подписной страницы 6ls3.ru/www/. Что бы страница быстрее подгружалась. Уменьшить размер дизайна без потери качества картинок. Исходники скину.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $133
Нужен импорт товаров в магазин cms Prestashop, товары спарсили нужно просто импортировать. Бюджет 3000-4000 руб. Срочно. 640295722 ICQВеб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Компании ООО «Даниэль», входящей в группу международных IT компаний требуется программист с опытом разработки приложений потокового видео/аудио вещания Требования: Опыт конфигурирования, разработки ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Ищется специалист разбирающийся или имевший дело с http://ckeditor.com/ для внесения небольших изменений в этот редактор. Сгенерированный редактор не подхватывает стили сайта, при этом старая версия редактора отлично использует стили сайта (от используемых ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется написать сценарий для отображения небольшой формы при нажатии на соответствующую ссылку. Работать будет так: пользователь нажимает на ссылку "заказать обратный звонок" и после нажатия появляется краткая форма (2 поля: номер телефона, когда ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $225
Здравствуйте. Требуется разработать калькулятор (можно также назвать интерактивной таблицей) на сайт на Joomla – точная аналогия с сайта http://www.goodprint.co.uk/leaflets_flyers/start У нас также типография, т.е. будет расчет стоимости полиграфической продукции (листовки, брошюры, визитки ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется программист для выполнения задач время от времени. Обязательное знание jquery и умение писать/дорабатывать скрипты. Знание php, mysql приветствуется.Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад