ZenCart админка, добавить немецкий язык (модуль)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки122 просмотра

Zen Cart админка, добавить немецкий язык (модуль) + добавить языковые иконки на сайт и сделать переадресацию языков на субдомены.

Дальше есть дополнительные нужды в доработке дизайна и админ части, продвижение.

12 лет назад
dtm
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$50
14 дней

Заявки фрилансеров

googlepwn
Ренат 
41 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад