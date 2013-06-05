Небольшие доработки CKEditor

Ищется специалист разбирающийся или имевший дело с http://ckeditor.com/ для внесения небольших изменений в этот редактор.

Сгенерированный редактор не подхватывает стили сайта, при этом старая версия редактора отлично использует стили сайта (от используемых плагинов это никак не зависит). Нужно сделать так, чтобы новая версия редактора использовала css стили сайта.

Также необходимо сделать так, чтобы при нажатии на кнопку списка (

), список дополнительно обрамлялся дивом с определённым классом.