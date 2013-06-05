Небольшие доработки CKEditor

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки127 просмотров

Ищется специалист разбирающийся или имевший дело с http://ckeditor.com/ для внесения небольших изменений в этот редактор.

Сгенерированный редактор не подхватывает стили сайта, при этом старая версия редактора отлично использует стили сайта (от используемых плагинов это никак не зависит). Нужно сделать так, чтобы новая версия редактора использовала css стили сайта.

Также необходимо сделать так, чтобы при нажатии на кнопку списка (

    ), список дополнительно обрамлялся дивом с определённым классом.

CSS
12 лет назад
iSlevin
Артём 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

pekin
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

pekin
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад

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