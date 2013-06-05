Наша фирма (ООО "АЭРОС Систем") активно ищет разработчиков Lotus для расширения и поддержки функционала нашей системы, а так же для различных доработок имеющихся модулей. Разработка осуществляется удаленно, в удобное для вас время, но ...
Небольшие доработки CKEditor
Ищется специалист разбирающийся или имевший дело с http://ckeditor.com/ для внесения небольших изменений в этот редактор.
Сгенерированный редактор не подхватывает стили сайта, при этом старая версия редактора отлично использует стили сайта (от используемых плагинов это никак не зависит). Нужно сделать так, чтобы новая версия редактора использовала css стили сайта.
Также необходимо сделать так, чтобы при нажатии на кнопку списка (
- ), список дополнительно обрамлялся дивом с определённым классом.
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