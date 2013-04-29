Простой сайт на Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок208 просмотров

Необходимо реализовать простой сайт на Битрикс.Старт.

Варианты:

1. Ваша адаптивная верстка (ПК, планшет, смартфон) + программинг

2. Ваша верстка HTML5 + программинг

3. Предоставляем верстку с вас программинг.

Прототипы страниц в аттаче.

Ваша расценки и сроки, господа.

HTML
11 лет назад
ADVSecurity
Владимир 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров