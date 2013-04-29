Наша фирма (ООО "АЭРОС Систем") активно ищет разработчиков Lotus для расширения и поддержки функционала нашей системы, а так же для различных доработок имеющихся модулей. Разработка осуществляется удаленно, в удобное для вас время, но ...
Простой сайт на Bitrix
Необходимо реализовать простой сайт на Битрикс.Старт.
Варианты:
1. Ваша адаптивная верстка (ПК, планшет, смартфон) + программинг
2. Ваша верстка HTML5 + программинг
3. Предоставляем верстку с вас программинг.
Прототипы страниц в аттаче.
Ваша расценки и сроки, господа.
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