Реализовать скрипт на пхп для браузера Сhrome

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Закрыт3 заявки196 просмотров

Нужно реализовать скрипт на пхп для браузера Сhrome, что бы не выдавало данной ошибки:

PHP
12 лет назад
STIMIK
Андрей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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