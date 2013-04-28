Написать бота для посещесения страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок175 просмотров

необходимо написать бота для посещения определенных страниц на торговой площадке для накрутки статистики посещаемости. Гибкая настройка бота: количество заходов в сутки, время заходов, последовательный переход по определенным страницам, время нахождения на странице и т.п.

12 лет назад
ya-alex
50 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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