ya-alex

Алексей ya-alex

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать баннер

    необходимо создать баннер 125х600, SWF или GIF. Все достаточно четко, никакой фантазии проявлять не надо. Нужно сделать как в ТЗ. ТЗ по запросу.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать бота для посещесения страниц сайта

    необходимо написать бота для посещения определенных страниц на торговой площадке для накрутки статистики посещаемости. Гибкая настройка бота: количество заходов в сутки, время заходов, последовательный переход по определенным страницам, время нахождения на странице и т.п.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать отзыв на магазин (только Беларусь)

    $5

    Для выполнения задания необходимо иметь номер телефона оператора сотовой связи Республики Беларусь. Необходимо написать отзыв о покупке в интернет-магазине. Владелец площадки будет Вам перезванивать и уточнять, оставляли ли отзыв. Оплата - 5 WMZ ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тексты для интернет-магазина

    $100

    Требуется написать текст для интернет-магазина на тематику кухонная мойка из искусственного камня. Текст уникальный. Требуется хорошее качество. Оплата 2$ за 1000 знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Тексты для интернет-магазина

    Требуется написать текст для интернет-магазина на тематику кухонная мойка из искусственного камня. Текст уникальный. Требуется хорошее качество. Кол-во знаков - 5000-6000. Оплата 10-12 $. Написание отзывов от покупателей под их ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

DmitriyTsymbal
Дмитрий 
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Создать баннер
Спасибо Алексей приятно было работать
Дмитрий сделал очень качественный баннер, при этом сделал дополнительные работы по обработке изображений, которые занимают основное время, причем это было предложено Дмитрием и без дополнительной оплаты. Редко попадаются такие исполнители. Огромное спасибо и удачи.
Ответный отзыв
Krag
Пётр 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Подправить настройки в simpla
Понятные задания, проблем с оплатой нет.
Не работала мобильная версия интернет-магазина под CMS Simpla. Петр все восстановил быстро, плюс дополнительно по-ходу исполнил еще несколько задач по более тонкой настройке.
Ответный отзыв
LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Продвижение сайта
Хороший заказчик. Надеюсь, что будем работать и дальше.
Хорошая работа. Хороший результат.
Ответный отзыв
Nikolai11
Николай 
56 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$180
10 баллов
12 лет назад
Тексты для интернет-магазина
Спасибо Алексею за приятное сотрудничество и оперативную оплату работы. Если есть понятие "образцовый работодатель", то он в полной мере ему соответствует.
Николай написал для моего интернет-магазина более 40 статей. Все статьи написаны на отличном языке, полностью выполнены условия вхождений ключей. Уникальность каждой 100%, и это при "заезженности" темы! Честно ожидал от копирайтера банального переписывания подобного материала, но с этим исполнителем получилось по-другому - неоднократно ловил себя на мысли, что так написать про избитые обороты просто невозможно. Тексты не просто уникальны - они оригинальны и выполняют роль не только улучшения индексации сайта, но и их действительно интересно читать. Надеюсь Николай будет писать для меня и дальше.
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