Необходимо добавить товары в интернет-магазин. Оплата - 0.2 $ за товар.
- Наполнение сайтов25 заявокЗакрыт11 лет назад
необходимо создать баннер 125х600, SWF или GIF. Все достаточно четко, никакой фантазии проявлять не надо. Нужно сделать как в ТЗ. ТЗ по запросу.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
необходимо написать бота для посещения определенных страниц на торговой площадке для накрутки статистики посещаемости. Гибкая настройка бота: количество заходов в сутки, время заходов, последовательный переход по определенным страницам, время нахождения на странице и т.п.Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $5
Для выполнения задания необходимо иметь номер телефона оператора сотовой связи Республики Беларусь. Необходимо написать отзыв о покупке в интернет-магазине. Владелец площадки будет Вам перезванивать и уточнять, оставляли ли отзыв. Оплата - 5 WMZ ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $5
у сайта не работает мобильная версия, раньше работала. Движек - Simpla. Нужно что-то подправить в настройках.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Требуется написать текст для интернет-магазина на тематику кухонная мойка из искусственного камня. Текст уникальный. Требуется хорошее качество. Оплата 2$ за 1000 знаков.Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $500
Продвижение сайта polygran.by в топ10 яндекса и гугла по ключевым словам по тематике кухонные мойки в регионе Беларусь.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется написать текст для интернет-магазина на тематику кухонная мойка из искусственного камня. Текст уникальный. Требуется хорошее качество. Кол-во знаков - 5000-6000. Оплата 10-12 $. Написание отзывов от покупателей под их ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад