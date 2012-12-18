Николай написал для моего интернет-магазина более 40 статей. Все статьи написаны на отличном языке, полностью выполнены условия вхождений ключей. Уникальность каждой 100%, и это при "заезженности" темы! Честно ожидал от копирайтера банального переписывания подобного материала, но с этим исполнителем получилось по-другому - неоднократно ловил себя на мысли, что так написать про избитые обороты просто невозможно. Тексты не просто уникальны - они оригинальны и выполняют роль не только улучшения индексации сайта, но и их действительно интересно читать. Надеюсь Николай будет писать для меня и дальше.