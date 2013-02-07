Подправить настройки в simpla

$5
HTML-версткаЗавершен1 заявка89 просмотров
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у сайта не работает мобильная версия, раньше работала. Движек - Simpla. Нужно что-то подправить в настройках.

11 лет назад
ya-alex
48 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Krag
Пётр 
37 летКиргизия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$7
1 день
Не работала мобильная версия интернет-магазина под CMS Simpla. Петр все восстановил быстро, плюс дополнительно по-ходу исполнил еще несколько задач по более тонкой настройке.
Понятные задания, проблем с оплатой нет.
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