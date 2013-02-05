Правильно проставить заголовок Н

HTML-версткаЗакрыт5 заявок110 просмотров
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На сайте нарушена иерархия заголовков Н, необходимо правильно их прописать, поправить стили. Вордпресс. И нужно сделать заголовки статьей в рубриках и на главной так, чтобы ссылки выводились, но не через h2. То есть сейчас в теге Н2 стоит ссылка, её быть не должно, но и кликабельность заголовка надо оставить.

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11 лет назад
ElenaGis
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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