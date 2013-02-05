Вёрстка - 4 страницы

$50
HTML-версткаЗакрыт5 заявок156 просмотров
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Нужна HTML5 вёрстка:

4 страницы:

Вход (Картинка и 2 кнопки)

Главная (верхнее меню, картинка, текст)

Контакты (верхнее меню, картинка, текст)

Каталог-галерея (верхнее меню, текстовый блок, картинка, горизонтальный слайдер с наименованиями (пример http://dimsemenov.com/plugins/royal-slider/gallery/ ) )

11 лет назад
milw0rm
Михаил 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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