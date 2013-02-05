Необходимо сверстать 2 простых страницы

HTML-версткаЗакрыт16 заявок190 просмотров
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Есть готовый сайт. Тоесть уже все сверстано.

Необходимо переверстать 2 страницы - список новостей и страница чтения новости. Таким образом, оставив только нужные css элементы и немного облегчив саму страницу(детали при переписке).

11 лет назад
privatprivat
Юрий 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов
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