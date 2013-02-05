Сверстать сайт без админки

HTML-версткаЗакрыт12 заявок169 просмотров
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2 ШАБЛОННЫЕ СТРАНИЦЫ

1. Главная : на ней 2 уровневое меню, акция со счетчиком, формы заявок, текст с иконками

2. Внутренняя: на ней фото и заголовок вместо меню, а все остальное абсолютно то же что и на главной, а именно акция со счетчиком, формы заявок, текст с иконками.

Страниц по шаблону 2, соответствующих пунктам меню - будет 45 шт.

Отличаться они будут только фотографией и заголовком.

Активные формы:

1. счетчик (одинаковый на всех страницах)

----формы заявки:

2. заявки с акции (она в двух местах - наверху и внизу)

3. заявка на звонок ( она 3 раза на странице встречается)

---- всплывающие окна:

4. заказать звонок ( с шапки)

5. добавить отзыв (с отзывов)

6. каждая кнопка " отправить" при наведении -меняется

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11 лет назад
parazny
Сергей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
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