Сверстать сайт без админки

2 ШАБЛОННЫЕ СТРАНИЦЫ

1. Главная : на ней 2 уровневое меню, акция со счетчиком, формы заявок, текст с иконками

2. Внутренняя: на ней фото и заголовок вместо меню, а все остальное абсолютно то же что и на главной, а именно акция со счетчиком, формы заявок, текст с иконками.

Страниц по шаблону 2, соответствующих пунктам меню - будет 45 шт.

Отличаться они будут только фотографией и заголовком.

Активные формы:

1. счетчик (одинаковый на всех страницах)

----формы заявки:

2. заявки с акции (она в двух местах - наверху и внизу)

3. заявка на звонок ( она 3 раза на странице встречается)

---- всплывающие окна:

4. заказать звонок ( с шапки)

5. добавить отзыв (с отзывов)

6. каждая кнопка " отправить" при наведении -меняется

СКОЛЬКО ДЕНЕГ?

КАКОЙ СРОК ИСПОЛНЕНИЯ?