Верстка форума Юкоз

Нужно сверстать форум в CMS Ucoz на основе имеющегося PSD-макета. Макет без особых выкрутасов, по моему мнению.

Обязателен опыт CSS-верстки именно под Ucoz и именно форумов, для понимания специфики этой CMS, ибо она не дает полного контроля над разметкой динамически создаваемого содержимого.

В приложении превьюшка макета.

Кто захочет взяться, лучше сразу уведомлять в аську/скайп для обсуждения дальнейших вопросов. Сроки, по сути, не горят.