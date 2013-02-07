Натянуть сайт на Joomla 2.5

Нужно отверстать из PSD файла, сделать шаблон и натянуть все это на Joomla 2.5 Подогнать под дизайн компонент

ChronoForms и настроить позиции и модули.

Пожалуйста не "ломитесь" в Skype с предложениями, а добавляйте свою заявочку и пишите в личку или на почту.

Так же, если не готовы работать за указанную в проекте сумму, пожалуйста не тратьте свое и мое время указывая ваши суммы.