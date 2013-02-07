Натянуть сайт на Joomla 2.5

$55
HTML-версткаЗавершен4 заявки143 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно отверстать из PSD файла, сделать шаблон и натянуть все это на Joomla 2.5 Подогнать под дизайн компонент

ChronoForms и настроить позиции и модули.

Пожалуйста не "ломитесь" в Skype с предложениями, а добавляйте свою заявочку и пишите в личку или на почту.

Так же, если не готовы работать за указанную в проекте сумму, пожалуйста не тратьте свое и мое время указывая ваши суммы.

Joomla
11 лет назад
khorozov
54 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
korg
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$55
3 дня
Все сделал профессионально и быстро. Все пожелания и замечания были учтены. Остался доволен сотрудничеством и буду рад работать и в будущем.
Доволен сотрудничеством, адекватный заказчик, чёткие требования, своевременная оплата.
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