Поправка на сайте (drupal)

Добрый день. Требуется вёрстка одной страницы. Приложен макет. Есть psd. Таблицы приветствуются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Drupal.
Если в новом материале мы делаем таблицу, то она отображается без границ вообще.
Если в файле css мы убираем свойство "границ не видно", то "едет" дизайн.
Нужно оставить в покое дизайн, но сделать красивый вид таблиц на страницах контента.
Пишите, за сколько готовы взяться и сколько это займет по времени.
P.S. Нужна будет еще небольшая консультация, как менять текст на страницах, где он не меняется через админку.
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