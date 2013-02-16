Поправка на сайте (drupal)

Есть сайт на Drupal.

Если в новом материале мы делаем таблицу, то она отображается без границ вообще.

Если в файле css мы убираем свойство "границ не видно", то "едет" дизайн.

Нужно оставить в покое дизайн, но сделать красивый вид таблиц на страницах контента.

Пишите, за сколько готовы взяться и сколько это займет по времени.

P.S. Нужна будет еще небольшая консультация, как менять текст на страницах, где он не меняется через админку.