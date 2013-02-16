Поправка на сайте (drupal)

HTML-версткаЗавершен9 заявок187 просмотров
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Есть сайт на Drupal.

Если в новом материале мы делаем таблицу, то она отображается без границ вообще.

Если в файле css мы убираем свойство "границ не видно", то "едет" дизайн.

Нужно оставить в покое дизайн, но сделать красивый вид таблиц на страницах контента.

Пишите, за сколько готовы взяться и сколько это займет по времени.

P.S. Нужна будет еще небольшая консультация, как менять текст на страницах, где он не меняется через админку.

Drupal
11 лет назад
ArinaIvanova
Арина 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Brisstor
Торик 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$6
1 день
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