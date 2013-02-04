Сверстать макет сайта и установить его на CMS

Нужно сверстать макет сайта из исходника в *.psd.

Сайт – простой корпоративный, состоит из нескольких статичных страниц и формы заказа. Нужно сверстать главную страницу и внутреннюю страницы (на 80% повторяющую главную), полностью прописать таблицу стилей в соответствии с шаблоном.

Из динамических элементов присутствуют всплывающие окна (заказ обратного звонка), всплывающие подсказки.

На главной странице присутствует слайдер – он должен быть в точности как в макете (закладки снизу, стрелки влево и вправо).

В макете использованы нестандартные шрифты, видимо потребуется использование Cufon или какое-то другое решение задачи (не перевод текста в картинки).

CMS на Ваш выбор, специфического функционала не предполагается, предпочтительно Wordpress/Drupal.

Оплата желательно по окончании работ, но формат обсуждаем с утвержденным исполнителем. Бюджет планируется в пределах 2000 руб., но можете предлагать свои цены исходя из объема работ – нам важно исполнение на высоком уровне.

Все основные моменты указаны в описании выше, макет будет показан потенциальным исполнителям, выбранным из числа откликнувшихся.