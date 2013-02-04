Вставка логотипа в блоки

Необходима верстка и натягивание дизайна на Shop-script. Оставляйте ваши заявки с указанием ориентировочной цены. Свяжусь после того как будет готов дизайн.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Система создает блоки различных размеров. Необходимо сделать такую верстку, чтобы логотип был "приклеен" к одному из углов блока.
Пример можно посмотреть здесь
https://support.google.com/adsense/bin/answer.py?hl=ru&utm_medium=link&utm_campaign=ww-ww-et-asfe_&utm_source=aso&answer=185665
Логотип может быть расположен как внутри, так и снаружи блока (всего 8 позиций).
Выбор местоположения будет происходить программным путем (этого делать ненужно).
Более детально при личной переписке.
Если на 100% не уверены, что сможете такое реализовать, пожалуйста, проходите мимо!
Указывайте цену и сроки.
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