Вставка логотипа в блоки

Система создает блоки различных размеров. Необходимо сделать такую верстку, чтобы логотип был "приклеен" к одному из углов блока.

Пример можно посмотреть здесь

https://support.google.com/adsense/bin/answer.py?hl=ru&utm_medium=link&utm_campaign=ww-ww-et-asfe_&utm_source=aso&answer=185665

Логотип может быть расположен как внутри, так и снаружи блока (всего 8 позиций).

Выбор местоположения будет происходить программным путем (этого делать ненужно).

Более детально при личной переписке.

Если на 100% не уверены, что сможете такое реализовать, пожалуйста, проходите мимо!

Указывайте цену и сроки.