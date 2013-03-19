Кроссбраузерная верстка + зафиксить форум на phpbb

Есть немного кривой шаблон livejournal сделанный на CSS, нужно переделать этот CSS по макету на сколько это возможно близко.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Есть сайт на joomla 2.5.4 на котором установлен форум phpbb
На данный момент существуют следующие проблемы:
1) форум не совсем корректно отражается при использовании Mozilla Firefox - не работает "полоса прокрутки", невозможно віполнение некоторых других функций. В IE и Хроме, вроде, работет нормально.
2) В IE неправильно тражаются некоторые блоки на сайте (скорее всего эта проблема существует только на главной, но не уверен)
3) Есть элементы сайта (как минимум один), которые неправильно отображаются во всех браузерах.
4) Нееобходимо поравить модуль регистрации на форуме (пытался установить два мода, один из них установился криво)
5) Поставить эффективную спам-защиту на форум.
Вот, собственно и всё. Жду Ваших предложений.
Best wishes.
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