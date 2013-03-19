Кроссбраузерная верстка + зафиксить форум на phpbb

HTML-версткаЗавершен2 заявки157 просмотров
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Доброго времени суток!

Есть сайт на joomla 2.5.4 на котором установлен форум phpbb

На данный момент существуют следующие проблемы:

1) форум не совсем корректно отражается при использовании Mozilla Firefox - не работает "полоса прокрутки", невозможно віполнение некоторых других функций. В IE и Хроме, вроде, работет нормально.

2) В IE неправильно тражаются некоторые блоки на сайте (скорее всего эта проблема существует только на главной, но не уверен)

3) Есть элементы сайта (как минимум один), которые неправильно отображаются во всех браузерах.

4) Нееобходимо поравить модуль регистрации на форуме (пытался установить два мода, один из них установился криво)

5) Поставить эффективную спам-защиту на форум.

Вот, собственно и всё. Жду Ваших предложений.

Best wishes.

PHP
11 лет назад
Max_Johnes
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$50
10 дней
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