Верстка сайта-визитки

Нужно сделать css стили модуля баннера для сайта Joomla. Еще такие баннеры на главной странице называют слайдерами. Модуль, который показывает разные слайды и переключает их используется стандартный. Функционал модуля менять / править не нужно. Нужно поменять css ...
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Необходим специалист для верстки сайта-визитки
Одна страница
Оплата по договоренности
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