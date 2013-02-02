Вёрстка и программирование блога

HTML-версткаЗакрыт5 заявок155 просмотров
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Здравствуйте.

ТЗ в приложении.

От вас требуются сроки и цена (схема работы: по факту или предоплата).

Оплата (очень!!!) желательно на карту сбербанка.

Спасибо.

11 лет назад
rebys
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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