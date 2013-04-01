Верстка 4-х страниц в HTML (табличная верстка)

$100
HTML-версткаЗавершен25 заявок338 просмотров
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Доброго времени суток,

Необходима кроссбраузерная верстка 4х страниц в HTML (табличная верстка).

Сроки не боле 2х дней.

В вашем отклике указывайте цену.

HTML
11 лет назад
sisers
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Nicholass
Дмитрий 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$60
2 дня
Получил действительно качественную верстку. По качеству работы вопросов нет. Были срывы по срокам, но к чести Павла, он всегда появлялся и озвучивал новые сроки. В целом остался доволен работой.
Отличный работодатель. Четко и сразу сформулировал ТЗ которое не менял во время его реализации. Всегда выходил на связь. Вовремя и в полной мере оплатил выполненную работу.
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