Скоприровать дизайн html странички.

Добрый день Ув. Фрилансеры. Есть PSD макет сайта. Нужно грамотно сверстать и натянуться на Wordpress или Drupal. Когда будете предлагать какую кмс будете использовать, поясните почему именно ее. Самописные КМС и Joomla НЕ ПРЕДЛАГАТЬ. От Вас Сроки и цены.