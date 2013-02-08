Сверстать PSD по макету

$100
HTML-версткаЗавершен16 заявок312 просмотров
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Добрый день Ув. Фрилансеры.

Есть PSD макет сайта.

Нужно грамотно сверстать и натянуться на Wordpress или Drupal.

Когда будете предлагать какую кмс будете использовать, поясните почему именно ее.

Самописные КМС и Joomla НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.

От Вас Сроки и цены.

11 лет назад
merry80
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Jackson-kr
Евгений 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$140
4 дня
Очень довольна работой. Грамотное и качественное исполнение. Все выполнено в срок. Спасибо. Рекомендую!
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