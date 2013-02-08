Сверстать PSD по макету

Добрый день Ув. Фрилансеры.

Есть PSD макет сайта.

Нужно грамотно сверстать и натянуться на Wordpress или Drupal.

Когда будете предлагать какую кмс будете использовать, поясните почему именно ее.

Самописные КМС и Joomla НЕ ПРЕДЛАГАТЬ.

От Вас Сроки и цены.