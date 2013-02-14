Необходимо сверстать 3 страницы

HTML-версткаЗавершен16 заявок344 просмотра
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Необходимо:

- сверстать страницы по предоставленным psd макетам

-- http://s3.uploads.ru/kNLEc.png

-- http://s2.uploads.ru/9sJ4b.png

-- http://s2.uploads.ru/wiTRX.png

- подключить необходимые скрипты

Требования к совместимости:

- IE8+ (windows)

- Safari 5+ (windows, mac)

- Firefox 4+ (windows, linux, mac)

- Google Chrome 10+ (windows, linux, mac)

- Opera 11+ (windows, linux, mac)

Требования к коду:

- кодировка utf8

- в качестве отступов 4 пробела

- оптимальные размеры изображений

- смысловые имена классов идентификаторов и переменных

- в папке с изображениями не должно быть картинок, не использующихся в верстке

- html и сss код должен проходить валидацию w3c, в противном случаю обосновать почему возникает ошибка валидации.

11 лет назад
khalturinsky
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Roocster
Удалено 
84 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
2 дня
Отличный исполнитель. Советую.
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