Вeрстка PSD под IPB

$100
HTML-версткаЗакрыт2 заявки138 просмотров
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Уважаемые Верстальщики нужно сверстать PSD под IPB Форум

- Оплата 2 000 рублей(65$)

- Дизайн не сложный,много возни не будет

- Срок работы 1-2 дня

- Контакты [email protected]

11 лет назад
Verjil
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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