Перенести шаблон с Joomla 1.5 на WordPress 3,5

Нужно очень аккуратно, внимательно и скрупулёзно пересобрать тему оформления сайта с

Joomla 1.5 на WordPress 3,5

Тема здесь: old.abroskin.ru

Исходники предоставлю.

Нужно сделать 100% сходство, только на другой платформе.

Желательно в процессе переноса соблюдать оптимизацию, что-бы код выглядел красиво и без лишних обращений к базе. Так-же учесть в теме, что будет использоваться WP-SuperCahe

Рассмотрю Ваши пожелания учту особенности переноса. Желательно практически не использовать дополнительные плагины. Минимально и красиво. KISS

Оплата только по факту сделанной работы и устранения каких-либо не точностей.

Бюджет до 2000 Рублей. (Yandex-Деньги)

При достойной работе оплату гарантирую + дам свои рекомендации друзьям.

Сохраняю за собой авторство этой темы и использование её не допустимо.

Скорее всего будут ещё обращения в будущем.

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