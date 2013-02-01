Перенести шаблон с Joomla 1.5 на WordPress 3,5

Здравствуйте, нужно сделать сайтик на MotoCMS с таким функционалом http://youtube.diy.com/ Обратите внимание, видео, которые там присутствуют это видео с YouTube Напишите, пожалуйста, свою цену и сроки или задайте вопрос в личку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно очень аккуратно, внимательно и скрупулёзно пересобрать тему оформления сайта с
Joomla 1.5 на WordPress 3,5
Тема здесь: old.abroskin.ru
Исходники предоставлю.
Нужно сделать 100% сходство, только на другой платформе.
Желательно в процессе переноса соблюдать оптимизацию, что-бы код выглядел красиво и без лишних обращений к базе. Так-же учесть в теме, что будет использоваться WP-SuperCahe
Рассмотрю Ваши пожелания учту особенности переноса. Желательно практически не использовать дополнительные плагины. Минимально и красиво. KISS
Оплата только по факту сделанной работы и устранения каких-либо не точностей.
Бюджет до 2000 Рублей. (Yandex-Деньги)
При достойной работе оплату гарантирую + дам свои рекомендации друзьям.
Сохраняю за собой авторство этой темы и использование её не допустимо.
Скорее всего будут ещё обращения в будущем.
Высылайте свои условия / сроки / промо работы
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