Подредактировать сайт

HTML-версткаЗакрыт16 заявок209 просмотров
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Привет всем.

Вообщем задание

1 страницу сделать на нтмл, дизайн есть как бы это будет в этом цвете, просто мне нужно растянуть страницу по бокам и снизу, и чтобы еще там рамки можно под фото было. ну я опишу всю суть, нарисую в пэйнте. сколько будет стоить, пишите цены.

Спасиба.

11 лет назад
micha2013
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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