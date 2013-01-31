Подредактировать сайт

Привет всем.

Вообщем задание

1 страницу сделать на нтмл, дизайн есть как бы это будет в этом цвете, просто мне нужно растянуть страницу по бокам и снизу, и чтобы еще там рамки можно под фото было. ну я опишу всю суть, нарисую в пэйнте. сколько будет стоить, пишите цены.

Спасиба.