Поправить косяк с вёрсткой блоков на сайте

HTML-версткаЗавершен2 заявки131 просмотр
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Есть сайт tableplay.ru (интернет магазин на opencart) Во всех браузерах всё замечательно, в Опере один из блоков с акциями почему-то переносится вниз. Нужно это подправить. Если справитесь:) будут ещё задания по вёрстке, опишу затем отдельно.

11 лет назад
spaceworker
Павел 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
alraa
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
13 часов назад
11 лет назад
$5
1 день
Александр, отлично справился с поставленной задачей. Даже быстрее чем я рассчитывал. Рекомендую Александра как быстрого ответственного исполнителя!
Все отлично. Спасибо!
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