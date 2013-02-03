Сверстать и вставить в wordpress дизайн меню

Нужно сверстать в css и вставить на сайт дизайн бокового меню сайта teplocomfort68.ru

В меню следующая иерархия базовые пункты (сантехника, все для водоснабжения, все для теплоснабжения и т.д.) , пункты второго уровня (например в сантехнике это душевые кабины стальные ванны и т.д.) они всегда показаны и пункты третьего (например в стальных ваннах, стальные ванны kaldeway) и последующих уровней которые скрываются

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