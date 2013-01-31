Поставить новый логотип в шапке сайта

$10
HTML-версткаЗавершен16 заявок187 просмотров
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Сайт на joomla.

Логотип в шапке используется как ссылка на основную страницу сайта.

Новый логотип полностью готов в png формате.

Необходимо немного изменить расположение логотипа в шапке после замены.

Бюджет 10$.

Срок 3 дня.

11 лет назад
ivanovkld
Кирилл 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
PoZitive
Игорь 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$9
1 день
Все было сделано быстро и четко. Несмотря на то, что я не профессионал и мне сложно было четко сформулировать задачу. Рекомендую!
Кирилл постарался объяснить задачу четко и понятно, все время на связи и моментальная оплата! Буду и в дальнейшем рад сотрудничеству!
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