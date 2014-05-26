Кирилл - образец порядочного и честного Заказчика! Постоянно рядом. Тратит время на детальные пояснения. Рисует. Видно сразу, что он очень дорожит своим проектом и живет им. Это - огромная редкость. Это достойно похвалы. Это очень подкупает. Так как знаешь твердо, что делаешь не в стол. Что проект будет работать и приносить радость людям. Кирилл, спасибо вам за ваше терпение, ваш труд и вашу порядочность. Пусть проект принесет вам моральное и материальное удовлетворение и будет предметом вашей гордости, так как сделано все, как вы хотели. До новых встреч!