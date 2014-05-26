ivanovkld

Кирилл ivanovkld

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Ermolin82
Олег 
43 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
84 отзыва(-2)
$20
10 баллов
6 лет назад
ИМ на OpenCart.Найти базу емейлов клиентов, кто соглашался на рассылку
Opencart
Отличный заказчик! Четкое тз, своевременная оплата. Нареканий нет. Буду рад сотрудничеству!
Быстро, четко. Рекомендую.
Ответный отзыв
AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Обновить PHP на Opencart 1.5.4.1
MySQLOpencartPHP
Адекватный и ответственный заказчик с понятными требованиями. Никаких проблем с оплатой. Все отлично. Рекомендую!
Все сделано оперативно, без проблем. Рекомендую.
Ответный отзыв
hyzro
42 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Добавить текстовую страницу на сайт на Opencart 1.5.4.1
Opencart
Отлично сработали, четкое ТЗ, всегда на связи! Рекомендую!
Очень быстро и просто. Рекомендую!
Ответный отзыв
AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$640
10 баллов
7 лет назад
Создание ИМ на основе готового дизайна.
Opencart
Ну так да. №1. Так уж вышло:) Спасибо за проект. Обращайтесь.
1
Ответный отзыв
AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта
Opencart
Кирилл - образец порядочного и честного Заказчика! Постоянно рядом. Тратит время на детальные пояснения. Рисует. Видно сразу, что он очень дорожит своим проектом и живет им. Это - огромная редкость. Это достойно похвалы. Это очень подкупает. Так как знаешь твердо, что делаешь не в стол. Что проект будет работать и приносить радость людям. Кирилл, спасибо вам за ваше терпение, ваш труд и вашу порядочность. Пусть проект принесет вам моральное и материальное удовлетворение и будет предметом вашей гордости, так как сделано все, как вы хотели. До новых встреч!
Получил то, что хотел. Рекомендую.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов