ИМ на OpenCart 1.5.4.1. Мне нужна база емейлов клиентов, согласных с емейл рассылкой. В базе данных самого OpenCart ничего нет. Корзина и страница оформления заказа объединены модулем Checkout and Registration Simple. Именно ...
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
Хостер требует срочно обновить PHP с текущей версии 5.4.45 как минимум до версии 5.6.40. Ешоп на Opencart 1.5.4.1.: inglotcosmetics.cz Я попробовал обновить PHP, в верхней части сайта появилась ошибка с Mysql. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Ешоп на базе Opencart 1.5.4.1: http://www.inglotcosmetics.cz На большинство товаров действует спец цена. Задача: добавить возможность ввода промо кодов в корзине для получения спец условий на ограниченные товары (каждый раз разные), в дополнение ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно добавить одну текстовую страницу, чтобы она отображалась в верхнем меню сайта: inglotcosmetics.cz + изменить локацию на карте Гугл на странице Контакты.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $640
Opencart. Срок 2 недели.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $300
Дизайн ИМ на Opencart.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
451 4.3.5 Temporarily unavailable, try again later.: retry timeout exceeded Пользователям одного почтового сервиса стабильно не доставляются 100% сообщений. Нужно разобраться, в чем проблема.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт10 лет назад
Простой сайт на джумле. http://www.poehali-kaliningrad.ru Нужно удалить несколько разделов и страниц. Ничего не добавлять кроме ссылки на главную страницу. На странице Контакты отцентровать контактные данные.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Предварительный дизайн в приложении. Никакой регистрации / личного кабинета. Никакой онлайн оплаты. Никаких статусов о наличии товара и сроках доставки. Требуется обязательный выбор цветового варианта для большинства товаров, так, как здесь: ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть файл с заказом в формате EDI (файл заархивирован и приложен). Нужно конвертировать его в XML и объяснить, как делать это самостоятельно в будущем. Сам пробовал способы, изложенные здесь: http://x12parser.codeplex.com/wikipage?title=Comparing%20Open%20Source%20EDI%20Software но ...Системное программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
www.poehali-kaliningrad.ru Сайт на джумле 2.5.9. Получил от хостера уведомление о наличии вирусов. Проверил утилитой Ai-Bolit, куча красных строк. Нужно почистить сайт, затем обновить джумлу и компоненты.Системное администрирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Поправить сайт www.inglotcz.com joomla 2.5.9 + Virtuemart нужно почти полностью пересобрать шаблон, а именно: не показывается "товар добавлен в корзину", хотя галочка в админке стоит virtuemart не проверяет cookie пользователя, ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Магазин на джумле. Нужен спец по Virtuemart, чтобы: - организовать корзину и страницу заказа на одной странице - подправить регистрацию новых покупателей Сайт www.inglotcz.com Ориентировочный ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Дизайн полностью готов. См. приложенные изображения. CMS не принципиальна. Но у меня есть опыт работы только с joomla. Т.е. joomla предпочтительнее. Однако, если есть доводы, что лучше подойдет другая платформа, готов ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Сайт на joomla. Логотип в шапке используется как ссылка на основную страницу сайта. Новый логотип полностью готов в png формате. Необходимо немного изменить расположение логотипа в шапке после замены. Бюджет 10$. ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад