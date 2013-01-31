Нужно заверстать html+js

$100
HTML-версткаЗакрыт9 заявок214 просмотров
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Есть 3 странички, нужна полноценная резиновая вёрстка, кроссбраузерная и валидная.

HTML+JS подключалки.

Прикреплю только главную страницу. (будет страница регистрации и страница отделов)

Остальные выбранному исполнителю.

Обязательно иметь портфолио, указывать свои контакты, и писать сумму.

HTML
11 лет назад
HardSite
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
34 отзыва
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