Поправить код в готовых шаблонах + интеграция

Нужно переделать готовые западные шаблоны подписных страниц под Рунет. Сделать интеграцию с сервисом почтовой рассылки (пример предоставлю). Поменять рамки для видео (предоставлю) и сделать вставку видео с YouTube.

Где находится графический текст преобразовать его в обычный текст с возможностью редактирования прямо в шаблоне. Заменить везде текст на русский (с переводом помогу).

Нужно сделать за 1-2 дня.

Образец страницы прилагаю.

Хорошему исполнителю могу давать постоянные заказы и новых клиентов.