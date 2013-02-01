Поправить код в готовых шаблонах + интеграция

HTML-версткаЗавершен4 заявки118 просмотров
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Нужно переделать готовые западные шаблоны подписных страниц под Рунет. Сделать интеграцию с сервисом почтовой рассылки (пример предоставлю). Поменять рамки для видео (предоставлю) и сделать вставку видео с YouTube.

Где находится графический текст преобразовать его в обычный текст с возможностью редактирования прямо в шаблоне. Заменить везде текст на русский (с переводом помогу).

Нужно сделать за 1-2 дня.

Образец страницы прилагаю.

Хорошему исполнителю могу давать постоянные заказы и новых клиентов.

11 лет назад
kliker
49 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
22 отзыва
Выбранный исполнитель
korg
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$5
1 день
Порадовала работа с Сергеем. Все сделано очень быстро и качественно. Правки вносились оперативно, без лишних вопросов. Буду и дальше давать Сергею задания. Рад сотрудничеству с ним и другим рекомендую. Отличный исполнитель!
Хороший заказчик, чётко поставленное задание, чёткие требования, которые упрощают работу. Оплата моментально после сдачи, всегда на связи. Сотрудничеством остался доволен.
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