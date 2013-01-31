HTML-верстка

Требуется сверстать из psd и сделать шаблон для MODx и затем заменить его на уже работающем сайте. В общем, есть новый дизайн, который надо сверстать и запихнуть вместо старого, сайт работает на MODx. Новый дизайн ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переделать верстку сайта в HTML. Сайт http://www.restmeat.ru/
Для начала как пример нужно переделать одну страницу http://www.restmeat.ru/events/news/
Предлагайте варианты верстки, автор варианта, признанного наиболее удачным, получит 1500 рублей (оплата за одну переделанную страницу сайта).
Мы оставляем за собой право не выбрать ни одного исполнителя, если присланные варианты верстки не подойдут по качеству исполнения.
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