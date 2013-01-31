HTML-верстка

$50
HTML-версткаЗакрыт2 заявки1011 просмотров
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#1$50

Необходимо переделать верстку сайта в HTML. Сайт http://www.restmeat.ru/

Для начала как пример нужно переделать одну страницу http://www.restmeat.ru/events/news/

Предлагайте варианты верстки, автор варианта, признанного наиболее удачным, получит 1500 рублей (оплата за одну переделанную страницу сайта).

Мы оставляем за собой право не выбрать ни одного исполнителя, если присланные варианты верстки не подойдут по качеству исполнения.

HTML
11 лет назад
Polina_T
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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