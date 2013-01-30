Выполнить микро разметку Schema.org

HTML-версткаЗакрыт1 заявка96 просмотров
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Выполнить микро разметку (семантическую разметку).

Для начала одна страница HTML кода, страничка простая, по объёму маленькая.

Пример станицы в картинке или коде по запросу в личку.

Прошу выставлять разумные цены, работы чуть-чуть, так как информации на странице мало!

Выбор по цене.

11 лет назад
korg_bro
Олег 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв(-1)
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