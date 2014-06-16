Вёрстка HTML-письма

HTML-версткаЗавершен12 заявок196 просмотров
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Требуется из готового psd-шаблона сделать html-шаблон для рассылки. Шаблон не сложный.

Требуется сверстать валидно, заморочек нет. Скорость и качество приветсвуется.

HTML
11 лет назад
lesovod
Денис 
45 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
am27af29
42 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
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