Дивная верстка макета с jquery

Имеется графический дизайн для всех типов страниц сайта (текстовая сраница, страница с описанием товара, страница каталога товаров, страница добавления товара в корзину, корзина и т.д.). Это будет интернет-магазин купальников и женского белья. Необходима помощь в ...
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Приветствую вас, исполнители. Есть сайт tiagroup.ru
В нем многие элементы будут повторяться, как в новом макете.
Новый макет прикрепляю к проекту.
Требуется кроссбраузерная валидная дивная верстка HTML + CSS
Указывайте сроки и стоимость своей работы.
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