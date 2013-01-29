Сверстать под Joomla 2.5

HTML-версткаЗакрыт22 заявки202 просмотра
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Добрый день! Нужно сверстать шаблон из готового макета под Joomla 2.5.

Макет PSD в слоях

Интересуют цены и сроки

С перспективой постоянного сотрудничества

Желательно Украина

Joomla
11 лет назад
longin
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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