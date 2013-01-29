Верстка под uCoz по PSD макету

$50
HTML-версткаЗакрыт4 заявки141 просмотр
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Необходима верстка шаблона под CMS uCoz на основе PSD макета.

PSD макет будет выдан во время личной беседы.

11 лет назад
Sharki
Иван 
29 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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