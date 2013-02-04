Сверстать макет

$100
HTML-версткаЗавершен17 заявок310 просмотров
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Картинка макета во вложении.

Сверху слайд шоу из нескольких слайдов

также необходимо реализовать php скрипт на прием заявок с сайт

- клиент вводит 3 строки

- жмет отправить

- строчки приходят на почту

11 лет назад
loyal
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SleepingForest
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$50
2 дня
Сергей хорошо сделал проект. По версте советую к нему обращаться
Отличный заказчик. Точно поставил задание. Оплатил все сразу же после выполнения.