Верстка сайта по PSD исходникам

Кратко о задаче - сайт каталог, дизайн будет предоставлен. Интересуют сроки и ваша ответственность. Рассматриваются кандидатуры только из Тольятти. В случае, успешного выполнения работы по сайту, наши отношения будут иметь приятные перспективы на постоянной основе.
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Необходимо сверстать сайт из PSD исходников
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