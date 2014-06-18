Семантическая, кросбраузерная, адаптивная, валидная верстка сайтов!

Знания, умения, навыки:

- Photoshop, HTML5, CSS3, jQuery

- Адаптивная вёрстка

- Базовие знанния JS, PHP

- Кроссбраузерность (IE 7+, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Chrome)

- Валидность

- Комментарии в коде

- Чистота и аккуратность

- Ответстеность

- Большая скорость рендеринга страниц

- При необходимости, могу выполнить верстку в сжатые сроки.

- Использование спрайтов.

- Реализация с помощю pixel perfect.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Разумные цены.

- Постоянный контакт.

- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

- Ответ на письма, написанные на почту, Skype, ICQ

Схема работы по верстке страниц:

Если есть ТЗ, то высылаете его, если нет, то напишите ответы на ключевые вопросы!

Я называю стоимость и сроки, если договариваемся, то Вы переводите предоплату, и я начинаю работу над проектом!

Если возникают какие-то вопросы и пожелания, то пишите в Skype или на почту. После утверждения верстки, Вы переводите оплату, и работаем дальше!

Если вдруг в дальнейшем будут возникать какие-то вопросы касаемо верстки, пишите, постараюсь уладить в кратчайшие сроки.