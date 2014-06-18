sasha_kiber23

Александр Иващенко sasha_kiber23

 
30 летУкраина/Умань
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Семантическая, кросбраузерная, адаптивная, валидная верстка сайтов!

Знания, умения, навыки:

- Photoshop, HTML5, CSS3, jQuery

- Адаптивная вёрстка

- Базовие знанния JS, PHP

- Кроссбраузерность (IE 7+, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Chrome)

- Валидность

- Комментарии в коде

- Чистота и аккуратность

- Ответстеность

- Большая скорость рендеринга страниц

- При необходимости, могу выполнить верстку в сжатые сроки.

- Использование спрайтов.

- Реализация с помощю pixel perfect.

Гарантирую:

- Соблюдение сроков.

- Качественную работу.

- Разумные цены.

- Постоянный контакт.

- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

- Ответ на письма, написанные на почту, Skype, ICQ

Схема работы по верстке страниц:

Вы присылаете макеты на оценку, в формате JPG или PSD.

Если есть ТЗ, то высылаете его, если нет, то напишите ответы на ключевые вопросы!

Я называю стоимость и сроки, если договариваемся, то Вы переводите предоплату, и я начинаю работу над проектом!

Если возникают какие-то вопросы и пожелания, то пишите в Skype или на почту. После утверждения верстки, Вы переводите оплату, и работаем дальше!

Если вдруг в дальнейшем будут возникать какие-то вопросы касаемо верстки, пишите, постараюсь уладить в кратчайшие сроки.

Оплата осуществляется одним из удобных Вам способов:

• WebMoney

• QIWI

• ПриватБанк

Контакты:

- EMAIL: [email protected]

- Skype: studio.maiso

PHPJavascriptВерстка сайтаHTMLjQueryPhotoshop
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Отзывы заказчиков
Damos
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$130
2 балла
9 лет назад
Верстка
Была договоренность, что за 5 дней сделает верстку, сегодня последний день сдачи проекта Александр не может даже и главную показать. Постоянно пропадает, не отвечает на сообщения в скайпе, кормит завтраками. Не рекомендую!
antonstepanin
Степанин 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Дивная верстка 3 макетов для инернет магазина
Александр подошел к работе профессионально. Остался доволен, отдал еще проект. Недочеты по работе устранял сразу же. В итоге получилась качественная верстка. Рекомендую!
Антон хороший заказчик, конкретная задача, оплата сразу по факту! Спасибо за сотрудничество) Рекомендую!
Ответный отзыв
delon
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Сверстать одну страничку
Спасибо! Работа выполнена на достойном уровне!
Задача четкая, оплата мгновенная, Рекомендую!
Ответный отзыв
Damos
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Верстка Landing Page
Как всегда все сделано идеально! Быстро, качественно и за разумную цену.
Очень хороший заказчик, уже проектов 10 делал Рамину, все на вишем уровне! Четкая поставленная задача, оплата в срок. Рекомендую Всем)
Ответный отзыв
Damos
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$360
2 балла
10 лет назад
Верстка Интернет магазина
.
Все отлично, четкая задача, хорошая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
61 отзыв(-4)
от $10
от 1 дня
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