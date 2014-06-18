Знания, умения, навыки:
- Photoshop, HTML5, CSS3, jQuery
- Адаптивная вёрстка
- Базовие знанния JS, PHP
- Кроссбраузерность (IE 7+, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Chrome)
- Валидность
- Комментарии в коде
- Чистота и аккуратность
- Ответстеность
- Большая скорость рендеринга страниц
- При необходимости, могу выполнить верстку в сжатые сроки.
- Использование спрайтов.
- Реализация с помощю pixel perfect.
Гарантирую:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный контакт.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту, Skype, ICQ
Схема работы по верстке страниц:
Вы присылаете макеты на оценку, в формате JPG или PSD.
Если есть ТЗ, то высылаете его, если нет, то напишите ответы на ключевые вопросы!
Я называю стоимость и сроки, если договариваемся, то Вы переводите предоплату, и я начинаю работу над проектом!
Если возникают какие-то вопросы и пожелания, то пишите в Skype или на почту. После утверждения верстки, Вы переводите оплату, и работаем дальше!
Если вдруг в дальнейшем будут возникать какие-то вопросы касаемо верстки, пишите, постараюсь уладить в кратчайшие сроки.
Оплата осуществляется одним из удобных Вам способов:
• WebMoney
• QIWI
• ПриватБанк
Контакты:
- EMAIL: [email protected]
- Skype: studio.maiso
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