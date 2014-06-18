Верстка Интернет магазина

$500
HTML-версткаЗакрыт29 заявок383 просмотра
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Сделать кроссбраузерную, валидную верстку.

10 лет назад
Damos
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
sasha_kiber23
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$360
5 дней
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Все отлично, четкая задача, хорошая оплата. Рекомендую!
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