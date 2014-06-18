Верстка Интернет магазина

Требуется на постоянную работу (полная занятость, работа удаленная) специалист в технический отдел. Основные обязанности создание и верстка сайтов. Разработка мобильных приложений (на конструкторе http://maker-apps.ru/, это просто). Обязательно хорошее знание html, CSS, PHP. Опыт работы с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать кроссбраузерную, валидную верстку.
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