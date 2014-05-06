Верстка

HTML-версткаЗакрыт33 заявки337 просмотров
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Нужна верстка несложного магазина. ТЗ скину лично претенденту. Нужен ответственный человек с опытом, который сделает все в срок, без халтуры. Бюджет укажете сами после просмотра макетов и ТЗ, после этого будем договариваться о сроках и цене.

10 лет назад
wegas
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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