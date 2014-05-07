Так как шапка большая, тяжелая, остальное все что б без картинок, средствами css3.

Если для этого нужно что-то видоизменить - не проблема. Например кнопки (заказать звонок, подробнее) сделать немного другими, градиентом линейным

Надо что бы получилось как можно легче по весу, кроcсбраузерно, html5

пишите сроки

1000р по протекции на веб мани