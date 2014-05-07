Сверстать

$28
HTML-версткаЗавершен17 заявок259 просмотров
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Так как шапка большая, тяжелая, остальное все что б без картинок, средствами css3.

Если для этого нужно что-то видоизменить - не проблема. Например кнопки (заказать звонок, подробнее) сделать немного другими, градиентом линейным

Надо что бы получилось как можно легче по весу, кроcсбраузерно, html5

пишите сроки

1000р по протекции на веб мани

10 лет назад
vasilisa1210
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$20
1 день
Сделал все очень быстро и качественно! Очень довольна, буду и дальше сотрудничать.
Приятно работать с людьми которые точно знают чего хотят. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!
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